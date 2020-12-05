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كانت هيجلي سكتة قلبية.. رسالة القبطان البحري إلى السيسي بعد الإفراج عنه

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
 
السبت، 05-12-2020 01:42 م إيمان هاني
روي القبطان البحري فاروق محمد عبدالعال، المفرج عنه من أيدي الحوثيين باليمن، تفاصيل الإفراج عنه، مؤكدا أنه ظل محتجزا لمدة 10 أشهر، لدخوله منطقة تابعة للحوثيين.

وشكر "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الدولة المصرية لتدخلها وتمكنها من الإفراج عنه، متوجها بالتحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "ربنا يخلي الريس لكل المصريين".

وأضاف أنه فوجىء أمس باتصال من جهة سيادية مصرية تخبره بأنه سيكون في مصر غدا، معلقا: "كان هيجيلي سكتة قلبية، شىء غريب.. الموضوع خلص كله في يوم واحد"، لافتا إلى أنه تم نقله إلى مطار عدن ورئيس المطار شخصيا كان يرافقه حتى دخوله الطائرة ووصل إلى مطار القاهرة فوجد جهة سيادية مصرية في انتظاره.


 

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