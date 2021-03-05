كامالا هاريس: أمريكا ملتزمة بأمن إسرائيل

الجمعة، 05-03-2021
09:28 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكدة
كامالا هاريس
نائبة الرئيس الأمريكي ، التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ،
بالشراكة الأمريكية الإسرائيلية والتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل .
و
أشارت في المكالمة الهاتفية التي أجرتها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو
، إلي دعمها القوي لاتفاقيات
إسرائيل الأخيرة مع دول العالم العربي و الإسلامي ومشددة علي أهمية تعزيز السلام و
الأمن و الازدهار للإسرائيليين و الفلسطينيين علي حد سواء ، حسبما نشرت "
سكاي نيوز ".
في
سياق متصل أعلن البيت الأبيض أن هاريس ونتنياهو
تناولا معارضة حكومتهما لمحاولات
المحكمة الجنائية الدولية لممارسة الولاية القضائية علي جنود إسرائيليين ، وأنهم
اتفقوا علي أهمية استمرار التعاون الوثيق و الشراكة في قضايا الأمن الإقليمي بما
في ذلك البرنامج النووي الإيراني وسلوك النظام الإقليمي الخطير .