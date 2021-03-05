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كامالا هاريس: أمريكا ملتزمة بأمن إسرائيل

كامالا هاريس و بنيامين نتنياهو
كامالا هاريس و بنيامين نتنياهو
 
الجمعة، 05-03-2021 09:28 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكدة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ، التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، بالشراكة الأمريكية الإسرائيلية والتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل .

و أشارت في المكالمة الهاتفية التي أجرتها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إلي دعمها القوي لاتفاقيات إسرائيل الأخيرة مع دول العالم العربي و الإسلامي ومشددة علي أهمية تعزيز السلام و الأمن و الازدهار للإسرائيليين و الفلسطينيين علي حد سواء ، حسبما نشرت " سكاي نيوز ".

في سياق متصل أعلن البيت الأبيض أن هاريس ونتنياهو تناولا معارضة حكومتهما لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية لممارسة الولاية القضائية علي جنود إسرائيليين ، وأنهم اتفقوا علي أهمية استمرار التعاون الوثيق و الشراكة في قضايا الأمن الإقليمي بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني وسلوك النظام الإقليمي الخطير .   
 

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