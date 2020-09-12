قطع المياه عن هذه المناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة الاثنين المقبل

السبت، 12-09-2020
12:47 م
متابعات - الدويني فولي
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة
عن انقطاع المياه
عن مناطق
هليوبوليس- روكسي– الخليفة المأمون– حدائق القبة– مشية الصدر– منشية البكري– العباسية– حلميه الزيتون– حدائق الزيتون– المطرية– بعض مناطق
عين شمس الشرقية والغربية، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الاثنين الموافق 14-9-2020 وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم، نظرا لتنفيذ أعمال تطوير بميدان رنين بشارع مسطرد القديم مما يترتب علية تحويل مسار خط 1200 مم بمحطة مياه مسطرد.
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق
المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.