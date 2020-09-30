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قصة مؤثرة.. دعاء سيدة فقيرة أكرمها الملك عبد العزيز فاكتشف بعدها نفط المملكة

الملك المؤسس
قصة مؤثرة.. دعاء سيدة فقيرة أكرمها الملك عبد العزيز فاكتشف بعدها نفط المملكة
 
الأربعاء، 30-09-2020 09:48 ص عبد القادر وحيد
في قصة مؤثرة نشرها حساب دارة الملك عبد العزيز كشف فيها عن سر اكتشاف النفط بالمملكة بعد دعاء سيدة فقيرة أكرمها الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.
ونشرت الدارة مقطع فيديو على حسابها وعلقت عليه بالقول : ما قصة أم الأطفال مع  الملك عبدالعزيز ودعاؤها الذي أيقن المؤسس أنه أحد أسباب اكتشاف النفط بتوفيق الله..رواية شفوية سجلها مركز التاريخ الشفوي بـ  دارة الملك عبدالعزيز تستحق التأمل فهي تحتوي أكثر من دلالة.
وفي تفاصيل القصة فقد جمع موقف بين الملك عبدالعزيز آل سعود، وسيدة لديها 3 أطفال.
وذكرت الدارة ، نقلا عن الشيخ عبدالله الصقري، أن الملك عبد العزيز وجد امرأة تجلس في أحد الأسواق، ومعها 3 أطفال، وعندما اقترب منها أعطاها بعض النقود، وفرحت ابنة السيدة بذلك وأبلغت أمها بأن من أعطها النقود هو الملك عبدالعزيز.
 وتوجهت السيدة بالدعاء أثناء فرحها قائلة :"اللهم أفتح له خزائن الأرض"، مكررة هذا الدعاء أكثر من مرة".
وبحسب الدارة فإنه بعد ذلك الدعاء جاء للملك أنباء عن اكتشاف البترول في الدمام، فقال الملك حينها: " إن الله استجاب لدعوة المرأة".
 

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