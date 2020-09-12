قرقاش: لا يمكن العودة للوراء أمام هذه الفرص

السبت، 12-09-2020
01:25 م
عبد القادر وحيد
قال
أنور قرقاش
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم السبت إنه لا يمكن أن نعود إلى الوراء، في
ظل التطورات المتسارعة في المنطقة
.
وكتب
قرقاش
على حسابه في تويتر :" التطورات المتسارعة في المنطقة
مؤشر واضح نحو ضرورة
مراجعة إستراتيجيات لم تؤتِ ثمارها ونبذ سياسة المحاور".
وأضاف
قرقاش
أنه وبالرغم من أنّه لا يمكن أن نعود إلى الوراء إلا أن البدايات الجديدة تحمل
في طياتها فرصا حقيقية، بعيدا عن الضجيج أمامنا ظروف قد تمهد لحلول سياسية تعزز الأمن
والاستقرار والازدهار.
وتابع
: أرى في قراءتي للتطورات المتسارعة أن صناعة المستقبل
لا يمكن أن تكون أداتها استنساخ
تجربة الماضي خاصة إن أخفقت في تحقيق أهدافها، الاختراق الإستراتيجي ضروري للعبور من
الجمود والتكلس إلى الحركة الإيجابية، مراجعة التوجه لا يعني بالضرورة تغيير الأهداف
بل مقاربتها بشكل مختلف.
وكان قرقاش
قد غرد في
وقت سابق أنه في خضم
الاستقطاب العربي الحالي تدرك أن مسار دول الخليج
العربي نحو بناء المستقبل
اللائق
بأبنائها هو الأولوية لنا جميعاً.
ونوّه
أن خطاب الماضي يصلح لمن لا يعنيه المستقبل
، أما عملنا فيجب أن يضع نصب عينيه المستقبل
بكل ما يضمّه من ازدهار واستقرار وطموح.