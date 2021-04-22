الجمعة 23 أبريل 2021
توقيت مصر 14:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنانة كويتية تدفن نفسها 20 دقيقة.. والسبب صادم

تركيا توافق على شروط مصر لعودة العلاقات.. تعرف على أبرزها

شديد الحرارة.. تعرف على توقعات الطقس غدًا

تعرف علي حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة

إغلاق 39 مسجد في 8 مناطق مختلفة بالسعودية

التحالف يدمر 3 طائرات مسيرة ومفخخة في اتجاه المملكة

الأمن العام السعودي يحذر من الاستثمار في " الفوركس "

أحذر من الغضب.. مخاطر لن تتخيلها

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

قرار مفاجئ من ملك الأردن بالإفراج عن 16 متهمًا في «قضية الفتنة»

ADS
 

قرار مفاجئ من ملك الأردن بالإفراج عن 16 متهمًا في «قضية الفتنة»

ملك الأردن
ملك الأردن
 
الخميس، 22-04-2021 09:53 م محمد فضل
وجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، نيابة أمن الدولة الأردنية بالإفراج عن 16 متهما في “قضية الفتنة”.

وأوضح مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، أنه فيما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، “فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”.

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد دعا في وقت سابق الخميس، المسؤولين المعنيين إلى “اتباع الآلية القانونية المناسبة” للإفراج عن الموقوفين بقضية “زعزعة الاستقرار”.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن الملك عبد الله الثاني، دعوته المسؤولين المعنيين إلى “اتباع الآلية القانونية المناسبة ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت”.
 

إقرأ ايضا

image

ننشر كلمة الملك سلمان في قمة اليوم

2020_11_11_17_12_38_350

الرئيس يصدر 7 قرارات جمهورية.. تعرف عليها

Daily-190714-2

شاهد.. شيخ الأزهر يهدد بارتداء "كفنه" ويطوف به في شوارع القاهرة

أخبار متعلقة

اعتقال-الأمير-حمزة-في-الأردن

الإسرائيلي الذي تواصل معه الأمير حمزة يعترف: أردت مساعدة صديقي

ملك الأردن

رئيس الديوان الملكي الأردني: هذه الدولة وراء تدبير انقلاب الأردن