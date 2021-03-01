قرار عاجل من وزارتي السياحة والطيران المدني لدعم السياحة الداخلية

الإثنين، 01-03-2021
10:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
وفقاً
لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء فقد قررت وزارتي السياحة
والآثار
والطيران المدني
مد العمل بمبادرة دعم السياحة
الداخلية في مصر حتى ١٥ مايو القادم
بدلاً من ٢٨ فبراير الحالي مع الالتزام بنسبة ال 50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق
وفقاً لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية
وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات
والفنادق والأتوبيسات السياحية.
ويأتي
هذا القرار في إطار حزمة الإجراءات التشجيعية التي تقوم بها الحكومة لدعم قطاعي السياحة
والطيران والعاملين بهما بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لدعم القطاعين والعاملين
بهما وتنشيط الحركة السياحية، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة
منه .
وجاء
قرار مد تفعيل المبادرة استجابة لمطالب عدد كبير من المصريين وكذلك أعضاء مجلسي النواب
والشيوخ الذين التقى بهم وزيري السياحة
والآثار والطيران المدني
خلال جولاتهم التفقدية
المتتالية بالمطارات المصرية والمناطق السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية في إطار
الرحلات المكوكية التي يجريها الوزيرين في محافظات مصر فخلال الستة أيام الماضية زار
الوزيران كل من مدينتي الغردقة ومرسي علم بمحافظة البحر الأحمر وكذا محافظات الأقصر
وسوهاج.
وتهدف
المبادرة إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم
رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن
الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان.
وتقرر
استمرار تثبيت أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب
والعودة من القاهرة و الاسكندرية إلى الأقصر ١٥٠٠ جنيه مصري وإلى أسوان ١٨٠٠ جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ و
الغردقة و طابا ١٨٠٠ جنيه، وإلى مرسى علم ٢٠٠٠ جنيه.
كما
وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على منح تخفيض على أسعار تذاكر دخول المصريين
والعرب المقيمين بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بجمهورية مصر العربية،
حيث سيطبق سعر موحد لهم وهو سعر تذاكر الطلاب المصريين، وذلك حتى منتصف شهر مايو
٢٠٢١.
تجدر
الإشارة إلي أن المبادرة أطلقتها وزارتي السياحة
والآثار والطيران المدني
في شهر يناير
الماضي وفقاً لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذى عُقد برئاسة
دولة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٠.