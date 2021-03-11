الخميس 11 مارس 2021
توقيت مصر 19:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يهوي أمام الجنيه.. تراجع حاد في 10 بنوك

قرار مفاجئ من ملكة بريطانيا بعد ضجة مقابلة «هاري وميغان»

خطوة سعودية هامة تجاه السودان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بقتل «الشهراني».. وإعدام 5 آخرين

صادم.. انتحار عروس بالجيزة بإلقاء نفسها من الطابق التاسع

السعودية: مصرع محافظ تربة في حادث سير

مصرع 20 وإصابة العشرات في حريق مصنع العبور (فيديو)

نورة العميري ترد على الهجوم عليها بسبب قُبلاتها مع أمها وتفجر صدمة

قرار عاجل من محكمة النقض بشأن «أبوتريكة»

رفع حالة الاستعداد القصوى بعد الإطلاع على صور الأقمار الصناعية

ADS
 

قرار عاجل من محكمة النقض بشأن «أبوتريكة»

20200618005815759
أبوتريكة
 
الخميس، 11-03-2021 11:50 ص


أصدرت محكمة النقض قرارها بتأييد إدراج لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة و1528 شخصًا من بينهم قيادات بجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
وتنظر دائرة "الخميس د" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، اليوم الخميس، أولى جلسات نظر طعن لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة و1528 شخصًا من بينهم قيادات بجماعة الإخوان، على قرار الجنايات الثاني بإدراجهم بقوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
ويعد هذا الإدراج هو الثاني بحق أبوتريكة، إذ نشرت الجريدة الرسمية 30 إبريل 2018 قرارًا جديدًا من محكمة جنايات القاهرة بإعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وأيضًا إعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قِبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والذين سبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 يناير 2017، وذلك لمدة 5 سنوات في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وتضمن القرار ضم 1529 شخصا من بينهم عدد كبير من الشخصيات العامة على رأسهم: اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان.
 

إقرأ ايضا

_116249117_bdf55ec7-3adf-4545-95cd-f7721577b03c

أول صدام رسمي بعد المصالحة بين البحرين وقطر

وزير المالية

"المالية" تعلن عن آخر موعد للعمل بالفواتير الورقية

159160472_1015977938925833_3246587208074691587_n

رسالة دكتوراة بإعلام الأزهر تناقش تحديات وكالات الأنباء وواقعها