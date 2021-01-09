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قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن الأكسجين

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى
مدبولي
 
السبت، 09-01-2021 07:56 م أحمد سالم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تنسيق الجهود لتأمين احتياجات المستشفيات من الاكسجين الطبي، مشددا على أن الحكومة تتابع هذا على مدار الساعة مع وزيرة الصحة.


جاء ذلك خلال اجتماع مع ممثلي الشركات المنتجة والموردة للأكسجين الطبي، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.


وأشار «مدبولي» إلى أن الظرف الاستثنائي المتعلقة بجائحة كورونا يفرض علينا مسئولية مضاعفة للإنتاج الخاص بالأكسجين الطبي لتلبية الاحتياجات التي كانت تكفي في الظروف العادية.


وشدد على ضرورة العمل من أجل تلبية المصلحة القومية للدولة المصرية، 


وأكد أن الرئيس السيسي وجه بزيادة الاحتياطات اليومية لكي نكون قادرين للاستجابة لأي طارئ قد يحدث .


وكلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة تجديد المصانع التي لديها قدرة على زيادة الإنتاج وآلية التوزيع لكي تصل الي الجهات المستحقة.
 

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