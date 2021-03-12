الجمعة، 12-03-2021
03:04 م
متابعات- أمينة عبد العال
وجه الرئيس الأمريكي
جو بايدن
أمر لكل الولايات لتبدأ تطعيم كل البالغين
الأمريكيين قبل بداية شهر مايو القادم .
وأشار بايدن
في خطابه للشعب الأمريكي أمس بمناسبة مرور عام علي أزمة تفشي
فيروس " كورونا
" المستجد إلي أن إدارته لن تتخاذل أبدا في هزيمة الفيروس
، لافتا إلي المعاناة التي عاشها الآلاف من الأمريكيين بسبب فقدانهم أحباء لهم
بسبب فيروس " كورونا
" .
و لفت الرئيس الأمريكي
في خطابه إلي الآثار التي تسببت بها الجائحة علي
المجتمع الأمريكي خاصة الصغار منهم الذين حرمتهم الجائحة من الوصول إلي مدارسهم
بشكل طبيعي .
و أكد بايدن
إن إدارته أصبحت تحرز
تقدم ملموس في مواجهة فيروس " كورونا
" ، موجها نصيحة للشعب بضرورة
ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس " كورونا
" .