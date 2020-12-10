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قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة وفصل معاون نيابة

عبدالفتاح-السيسي
الرئيس السيسي
 
الخميس، 10-12-2020 10:01 ص المصريون

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 673 لسنة 2020 بعزل المستشار فايز عبد الله أحمد محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، من وظيفته.
كما أصدر الرئيس السيسى، قرارا جمهوريًا أيضا رقم 674 لسنة 2020 بفصل عمر حسن على حسن حماد معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبيى.
ونشر القراران فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الخميس.
كما أصدر الرئيس القرار الجمهورى رقم 670 لسنة 2020  بتعيين بعض القضاة ببعض محاكم الاستئناف.
وأصدر الرئيس القرار الجمهورى رقم 646 لسنة 2020 بالموافقة على تغيير الغرض من استخدام مساحات بعض الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الأقصر من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط السياحى.
كما أصدر الرئيس القرار الجمهورى رقم 645 لسنة 2020 بتخصيص مساحة بعض الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مدينة بدر بمحافظة القاهرة،لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد "حدائق العاصمة".
 

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