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قراران جمهوريان بالموافقة على قرض جديد ومنحة يابانية

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قراران جمهوريان بالموافقة على قرض جديد ومنحة يابانية

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الرئيس السيسي
 
الخميس، 29-04-2021 12:14 م

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم ٤٥٤ لسنة ٢٠٢٠بالموافقة علي اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية بشان مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " المرحلة الثالثة " بمبلغ ٩٥ مليون دولار أمريكي الموقع بتاريخ ٢٢يونيو ٢٠٢٠.
كما نشرت الجريدة الرسمية أيضا القرار الجمهوري رقم ٦٩٦ لسنة ٢٠٢٠ بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها " مليار" ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠.
 

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