قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير2021



نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري بيان تعلن فيه عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير .

وجاء في البيان : " صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2021 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة والتي سيتم استقبالهم اعتبارا من يوم السبت 26 / 9 / 2020 م وذلك وفقاً للشروط الآتية :-

أولاً المؤهلات العليا :-

مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 2000 م من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2020 حتى آخر أغسطس 2020 .

وخريجي كليات الطب ( البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعي / الطب البيطرى / التمريض ) الذين أنهوا سنة الامتياز / فترة التدريب من أول فبراير 2020م حتى أخر أغسطس 2020 ، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 20 أكتوبر 2020 م وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 2 نوفمبر حتى 24 نوفمبر 2020 م .

ثانيا : المؤهلات فوق المتوسطة :-

مواليد 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 2000 الحاصلين على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير 2020 حتى آخر يوليو 2020 ، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 11 نوفمبر 2020 م ، و تسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 25 نوفمبر 2020 وحتى 28 نوفمبر 2020 م .

ثالثا : المؤهلات المتوسطة :-

مواليد أشهر (يناير / فبراير / مارس ) عام 2001 م الحاصلين على مؤهل متوسط ، وكذا مواليد أشهر ( يناير/ فبراير/ مارس ) عام 2000 م وما قبلها خريجي العام الدراسي 2019 / 2020 م ، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 26 سبتمبر 2020 م ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 7 أكتوبر2020 وحتى 1 نوفمبر 2020 م .

رابعاً : غير ذوى المؤهلات :-

مواليد أشهر ( يناير / فبراير / مارس ) من عام 2001 م والمتخلفين عن التجنيد من سنوات سابقة وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 18 نوفمبر2020 م ، على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم في الفترة من29 نوفمبر2020 وحتى 12 ديسمبر 2020 م .

المستندات المطلوبة :

بطاقة الرقم القومي - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من العاديين (غير ذوى المؤهلات) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز / التدريب لخريجي كليات الطب ( البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعي / الطب البيطري / التمريض ) - وثيقة الزواج للمتزوجين - رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين ) .

جدير بالذكر أنه تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد والتعبئة لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على شبكة الإنترنت على العنوان التالي ( https://tagned.mod.gov.eg

) كذلك بريد إلكتروني أخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالي ( [email protected] tagneed ) .

