فيديو يوثق إطلاق الروس النار على حاجز أمريكي.. ماذا يحدث في سوريا
من سوريا
الجمعة، 28-08-202009:55 صعبد القادر وحيد
انتشر مقطع فيديو يوثق قيام الهليكوبتر الروسية، وهي تحاول تخويف الحاجز الأمريكي الذي يمنع الدورية الروسية
من المرور.
وبحسب ما يظهره الفيديو فقد قامت عربة روسية في صباح 25 أغسطس
في منطقة ديريك المالكية بالتقدم بسرعة مما أدى لصدمها عربة مصفحة تابعة للتحالف الدولي
مما أسفر عن إصابة اثنين من الطاقم الأمريكي.
يذكر أن مدينة المالكية - اسمها السابق السرياني ديريك-
هي مدينة في منطقة القامشلي، التابعة لمحافظة الحسكة، في شمال شرق سورية.
والمالكية ليست فقط
مدينة، وإنما منطقة تتبع لها العديد من القرى
والنواحي والبلديات ومنطقة ديريك تقع على الحدود السورية التركية والحدود السورية العراقية
تسمى بالعربية المالكية مدينة ديريك.
وتعتبر مركزا لجميع القرى المحيطة بها حيث يقصدها أهالي هذه
القرى لشراء ما يحتاجون إليه فترى لكل قرية سيارات خاصة تنقل الركاب قادمة من تلك القرى
في الصباح الباكر وتظل في ديريك فإن حانت الظهيرة تعد تلك السيارات العدة وتجمع ركابها
ممن قدموا بواسطتها في الصباح وتتجه نحو قراها.