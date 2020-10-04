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فيديو نادر.. لحظة ترقية الرئيس الراحل حسني مبارك لرتبة "فريق"

ترقية مبارك
فيديو نادر.. لحظة ترقية الرئيس الراحل حسني مبارك لرتبة "فريق"
 
الأحد، 04-10-2020 11:51 ص عبد القادر وحيد
انتشر مقطع فيديو نادر على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة ترقية الرئيس الراحل حسني مبارك لرتبة فريق.
ويظهر الفيديو احتفاء من القادة العسكريين بترقية الرئيس الراحل؟، كما يظهر تبادل مبارك والزعيم الراحل أنور السادات للتحية العسكرية، مع تصفيق حار من الزعيم السادات للرئيس مبارك.
وعلق متداولو الفيديو عليه بالقول : " لحظة ترقية لواء طيار محمد حسني مبارك قائد القوات الجوية في نصر أكتوبر لفريق.. الله يرحمك ياريس".
وعلق آخر :" ومازالت ذكراه خالدة في سجلات التاريخ وإنجازاته محفورة في قلوب محبيه في مصر والعالم العرب".
يأتي هذا بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، التي حقق فيها الشعب المصري ملحمة بطولية في استرداد الكرامة المصرية.
يذكر أن الرئيس الراحل حسني مبارك قد وافته المنية في فبراير الماضي عن عمر يناهز 92 عاماً.
 

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