فيديو مؤثر.. هتافات عفوية لأطفال السودان للملك سلمان بعد مشاهدة الإغاثات

الثلاثاء، 22-09-2020
09:37 ص
عبد القادر وحيد
انتشر
مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق لحظة إطلاق أطفال سودانيين الهتافات العفوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز.
ويظهر
الفيديو الأطفال وهم يرددون هتافات "يحيا
الملك سلمان
" السودان حين رأوا آباءهم عائدين بزوارقهم المحملة بالمساعدات
الإغاثية
.
وكانت السودان قد شهدت مؤخرا كارثة طبيعية إثر غرق
معظم مناطق بسبب الفيضانات، فيما يحرص مركز الملك سلمان
للإغاثة على إمدادهم بالمساعدات
اللازمة.
وانتشر وسم يحمل
عنوان#يحيا_الملك_سلمان ، حيث علق أحد رواد تويتر: شعب السودان الشقيق شعب وفي اثبت صدق وقفته
في كل الأحوال والظروف..
وأثبتت السعودية أنها
أول واصدق من يقف مع كل محتاج شقيق أو صديق .
وعلق
آخر على مقطع الفيديو : هتافات عفوية صدح بها أطفال السودان حين رأوا آباءهم
عائدين بزوارقهم المحملة بالمساعدات
الإغاثية السعودية.