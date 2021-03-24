فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها في طرابلس

الأربعاء، 24-03-2021
09:37 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أنه سيعيد فتح سفارة فرنسا
في
العاصمة الليبية طرابلس .
و أكد ماكرون
لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في باريس أنه سيعيد
فتح سفارة فرنسا
في ليبيا
بداية من الاثنين القادم و أن السفيرة ستعود إلي الأراضي الليبية ، لافتا إلي أن
دعم فرنسا
لليبيا
لن يكون مجرد كلام بل سيكون دعم كامل ،حسبما نشرت " سكاي
نيوز " .
وأضاف ماكرون
أنه سيلتقي و رئيس الحكومة الوطنية الجديدة ، عبد الحميد
الدبيبة ، قريبا ، مشيرا إلي أن فرنسا
ستطرح الملف الليبي علي الطاولة خلال القمة
الأوربية الخميس القادم .
جدير بالذكر أن البعثة الدبلوماسية الفرنسية في ليبيا
أغلقت عام 1914
بالرغم من أنها ظلت ناشطة .