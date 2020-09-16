فجر السعيد لبن زايد : حيّ من ربّاك

الأربعاء، 16-09-2020
09:55 ص
عبد القادر وحيد
نشرت
الإعلامية الكويتية فجر السعيد
صورة تجمع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن
زايد بجوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ورئيس الوزراء الإسرائيل
ي بنيامين نتنياهو أثناء توقيع اتفاقية السلام بين
الإمارات والبحرين
مع إسرائيل
برعاية أمريكية.
وعلقت
السعيد على الصورة بالقول : " الشيخ عبدالله بن زايد
فيه شموخ يرفع الراس حي من رباه".
وكانت
إسرائيل
قد وقّعت رسميا، أمس الثلاثاء، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين
وذلك في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
.
وتم
ذلك في فعالية رسمية كان على رأس حضورها الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيل
ي
بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد
وأيضا وزير خارجية البحرين
عبد اللطيف الزياني.
وقال
ترامب
، في كلمته خلال مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين
وإسرائيل
بالبيت
الأبيض، "اليوم ندشن فجرا جديدا في الشرق الأوسط ونأخذ خطوة جديدة نحو منطقة يعيش
فيها الناس بأمن وسلام".
وأوضح
أن إسرائيل
والإمارات والبحرين
سوف ينشؤون سفارات ويبدأون التعاون كشركاء وسوف يعملون
سويا فهم أصدقاء وسيفتح الباب أمام المسلمين للصلاة في القدس.