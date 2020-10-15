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فتاة تفقد بصرها بسبب عملية تنظيف البشرة ..شاهد التفاصيل

فلللللللللل
فتاة
 
الخميس، 15-10-2020 11:56 ص إيمان هاني


روت صباح عربي، فتاة فقدت بصرها أثناء تجميل بشرتها، تفاصيل الواقعة ،قائلة :" إنها فقدت البصر تمامًا في عينها اليمنى،أثناء إجرائها جلسة ليزر كربونى على البشرة في أحد مراكز التجميل، معقبة: "كنت بعمل جلسة ليزر على البشرة.. والليز دخل في عيني اليمنى ما أسفر عن نزيف داخلي وقطع في الشبكية في ساعتها.. والأطباء قالوا أن مركز الإبصار تدمر ولا يصلح له عملية أو علاج".

وأجهشت "عربي" بالبكاء خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، بالبكاء الشديد، قائلة: "أنا عندي 32 سنة ومعايا أولاد والأطباء قالوا لي أن العين اليسرى ستضعف مع الزمن، ومع بلوغي سن الأربعين نظري هيروح ومش هشوف وأنا معايا أولاد".

وتابعت: "أنا مواطنة على قد حالي والدكتورة قالت ليا مش هتعرفى تعملى حاجة وأنا رفعت قضية..هو بعد نور العين فيه كلام تانى.. أروح فين أنا معايا أطفال.. وحقى هيجى بالقانون وربنا.. وبلدنا فيها قانون".


 

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