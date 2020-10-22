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فتاة تبكي " أحمد موسى" على الهواء

يببببببببببب
موسي
 
الخميس، 22-10-2020 11:46 ص إيمان هاني

بكى الإعلامي أحمد موسى، تأثرا بقصة كفاح  الفتاة  آية رجب ، التي اختارات العمل كسائقة توكتوك، حتى تتمكن من إعالة أسرتها.
وقال "موسى" خلال  برنامجه  "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، :" ظروف هذه الفتاة التى تعمل من أجل الإنفاق على أسرتها تجعل أى انسان يبكي من صعوبتها".
وروت سائقة توكتوك ،قصتها ، قائلة :" إنها سيدة مطلقة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة ووالدتها كانت تعمل وبعد ذلك خرجت الى المعاش، واتجهت لـ العمل على التوك توك للإنفاق على والدتها كبيرة السن وطفلتها التى تعانى من مشكلات صحية". 
 

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