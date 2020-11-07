فاروق الباز يعلن أخبارا سارة عن لقاح كورونا

السبت، 07-11-2020
10:48 ص
إيمان هاني
أكد الدكتور فاروق الباز
، العالم المصري،
أنه لا يمكن تحديد الجهة التي ستتوصل إلى لقاح فيروس كورونا أولا، حيث تعمل أكثر من
جهة على مستوى العالم للتوصل إلى اللقاح.
وأشار "الباز"، خلال لقا خاص
عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية
"إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه يتردد لقاح فيروس كورونا سيطرح بعد
4 شهور.
وتابع:" هناك 3 شركات في أمريكا تعمل
بقوة وتنفق الكثير حتى تتوصل للقاح، كما يوجد جامعتين في أوروبا يعملون أيضا على التوصل
للقاح، معلقا: "منقدرش نحكم".