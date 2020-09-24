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فاروق الباز : حان الوقت لصعود المرأة للفضاء

العالم المصري فاروق الباز
الباز
الخميس، 24-09-2020 02:21 م إيمان هاني

أعلن الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء، مدير مركز الاستشعار عن بُعْد في جامعة بوسطن، تفاصيل مشروع أرتميس، الذي أعلنت عنه وكالة ناسا لإرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2024 ، قائلا :"سيكلف الدولة 28 مليار دولار، وسيتم إنفاق غالبية هذا المبلغ على وحدة الهبوط على سطح القمر والتي ستنقل ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة واحدة إلى القمر".
وأضاف "الباز"، خلال تصريحات تلفزيونية، لقناة الحرة، قائلا :" إن 12 عالما ساروا على سطح القمر، و6 آخرين داروا حوله، ولكن لم تكن معهم سيدة، لأن كل رواد الفضاء في الماضي كانوا عسكريين، ولم يكن بينهم نساء، والعسكريين في ذلك الوقت كانوا رجال، مؤكدا أنه حان الوقت لصعود المرأة الفضاء، ،وربما تستطيع المرأة الحياة في ظروف قاسية اكثر من الرجل.
وتابع: "تدخل شركات ومؤسسات لنقل الناس للفضاء أمر عظيم، توقعنا ذلك من قبل، والآن يمكن للبشر قضاء رحلات فضائية للقمر، بجانب رحلات عملية للكسب المادي".
وعن حجز الناس رحلات من الآن، قال: "أسعار الرحلات للقمر ستزداد مستقبلا، نتوقع ان نرى الناس يسافرون للقمر، بإمكانهم التعامل صخور التيتانيوم والكسب منها".

 

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