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غير متوقع .. هكذا رد الباز علي نزول كائنات فضائية الأرض

العالم المصري فاروق الباز
فاروق الباز،
 
الثلاثاء، 08-12-2020 01:38 م إيمان هاني
رد الدكتور فاروق الباز، مدير أبحاث الفضاء في بوسطن بالولايات المتحدة الامريكية ، علي ادعاء عالم إسرائيلي بتواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كائنات فضائية، وعقد عدة اتفاقيات معهم ، قائلاً: "تخاريف، لم نجد إلى يومنا هذا إثبات علمي محقق كائنات فضائية او أي حياة خارج كوكب الأرض".

وأضاف "الباز"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك آلاف الاحتمالات في الكون حول وجود حياة أخرى خارج كوكب الأرض، لكن لم نعلم أي معلومة حول هذا الأمر حتى الآن، معقبًا: "ربنا خلق ملايين الحاجات، واحنا بنكتشفها حبة حبة".

وتابع:" قارة إفريقيا كانت قريبة من خط الاستواء، ولكنها تحركت إلى الشمال، مشيرًا إلى أن إفريقيا كانت مليئة بالحيوانات والخضرة، ولكن بسبب ابتعادها عن الخط الاستوائي انخفضت نسبة المطر، وتحولت الخضرة إلى صحاري، معقبًا: "إفريقيا بتبعد عن منطقة الامطار، والمنطقة هتتصحر، دا شيء ثابت علميًا".


 

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