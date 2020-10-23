الجمعة 23 أكتوبر 2020
توقيت مصر 15:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"البرغوث" يزين قائمة برشلونة استعدادا لـ الكلاسيكو

حقيقة وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

التشكيل المتوقع للوداد قبل مواجهة الأهلى

"الجبلاية" تطلق اسم عزمى مجاهد على إحدى قاعات مشورع الهدف

"الغندور" لـ "القيعي" : "ماتجبش سيرة الزمالك بقناة الأهلى"

"فتحى" يحل محل "معلول" أمام الوداد المغربى

الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

القوات البحرية المصرية تنقذ مركب تركيا من الغرق

استقالة المستشارة الإعلامية للرئيس التونسي

"الصحة" توجه 10 نصائح للوقاية من كورونا مع بداية الشتاء

ADS
 

غرفة مركزية لمتابعة انتخابات البرلمان بالمحافظات

كبار السن فى الانتخابات
أرشيفية
 
الجمعة، 23-10-2020 01:26 م إيمان هاني
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن اللواء محمود شعراوي وجه كل المحافظين برفع درجة الاستعداد للتجهيز لانتخابات مجلس النوب المزمع عقدها في يومي السبت والأحد المقبلين  24 و25 أكتوبر.
 وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، قائلا : "وجهنا مسئولي المجالس المحلية للمدن والأحياء بالوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين وعدم الانحياز لأي مرشح دون آخر"، منوهًا إلى سيتم فتح غرفة عمليات
الوزارة وربطها مع الغرفة المركزية في مجلس الوزراء والغرف الـ 27 للمحافظات.
 وتابع:" الوزارة تحرص على توفير أماكن لكبار السن ولجميع الناخبين لتيسير العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على توفير جميع مستلزمات الإجراءات الاحترازية المخصصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا من تعقيم وتطهير دوري وتوفير الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.

 

إقرأ ايضا

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الجندي : ستسأل عن وطنك يوم القيامة

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة : مفيش حاجة اسمها شهادة فقر خلاص

وزيرة الصحة

"الصحة" توجه 10 نصائح للوقاية من كورونا مع بداية الشتاء

أخبار متعلقة

الدكتور أسامة الأزهري

مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية: قلبي يتمزق

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الجندي: الله لا يقبل شيوخ منتصف العصا

بسمة وهبة

مرض خطير يهاجم بسمة وهبة .. والإعلامية تروي التفاصيل

وزيرة التضامن

خدمة التوصيل للمنازل ..خبر سار لأصحاب المعاش

ازالات المنيا

التنمية المحلية تفجر مفاجأة بشأن طلبات تصالح العقارات المخالفة

الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية

مستشار الرئيس لـ الشباب: احذروا من هذا الأمر