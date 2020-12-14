الإثنين 14 ديسمبر 2020
توقيت مصر 10:34 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم

وصلة رقص لـ شمس الكويتية على «عاش سلمان» خلال رحلة سياحية (فيديو)

سر حصول مصر على لقاح كورونا الصيني واستبعاد الأمريكي

ظاهرة فلكية يشهدها العالم اليوم لمدة 5 ساعات

" ترامب " يثير الجدل مرة أخري بخصوص لقاح " كورونا "

اشتباكات بين القبائل في تونس ..وهذا قرار الحكومة

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

تعليق صادم من يسرا اللوزي على صورتها بدون ملابس

العثور على فنانة شابة جثة ملطخة بالدماء على سريرها

شيكابالا يصدم مرتضى منصور برد ناري (صورة)

ADS
 

عيادة طبيب الغلابة تفتح أبوابها من جديد.. مفاجأة بالتفاصيل

طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
 
الإثنين، 14-12-2020 09:25 ص إيمان هاني
أكد الدكتور حسني سعد، طبيب الغلابة الجديد، أنه قام بفتح عيادة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي بعد إعادة ترتيبها وتحديثها، لكي تؤدي العيادة الرسالة مرة أخرى.
وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، أنه حدد قيمة الكشف بشكل رمزي يقدر بـ15 جنيهًا، ويستقبل كافة المرضى في الكثير من التخصصات، مثل الباطنة والحميات والأطفال والجرحة.
ولفت إلى أنه قام باستئجار العيادة من صاحب العمارة، من أجل استكمال قصة الكفاح التي بدأها الدكتور محمد مشالي في مساعدة الفقراء، والتخفيف عن آلام الف ورغم وفاته إلا أن الدكتور محمد مشالي الملقب بـ"طبيب الغلابة" مازال موجودا على الساحة المصرية، سواء بعمل المحافظات على تخليد اسمه بتسمية مقرات به أو تكريمه بعدة أشكال، إلى وصل الأمر إلى الرغبة في إعداد عمل درامي لقصته.

 

إقرأ ايضا

وزيرالسياحة و فاروق حسني و زاهي حواس

ينشر لأول مرة ..فاروق حسني يكشف سبب خروجه من مكتب اليونسكو

الفنان محمد رمضان

محمد رمضان أمام لجنة سيادية للتحقيق.. شاهد التفاصيل

الكمامة كورونا في مصر

4 أعراض جديدة تعني إصابتك بكورونا

أخبار متعلقة

بائع المناديل

رسالة مؤثرة من بائع المناديل لرئيس

اللواء أشرف أمين

خبير أمني منفعلا : دا مبيحصلش غير في الكباريهات مع الراقصات

كورونا السعودية

بعد وفاة 6 أشخاص حصلوا على لقاح كورونا.. أستاذ مناعة يفجر كارثة

صدمة.. الجدة تترك حفيدها في السيارة وتعود لتجده جثة

تفاصيل كارثية بمصرع طالب كلية الطب ومسن

ضابط أمريكي يتحرش بامرأة أثناء اعتقاله

معلم يتحرش بالطالبات..ومدير المدرسة يرد بمفاجأة صادمة

الفتاة القتيلة

بعد قتل خطيبته لسرقة الشبكة..عم الضحية: "قتلها لسر بينه وبين ربه"