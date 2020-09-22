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عن دائرة الخانكة.. محمد أبو تريكة يعلن ترشحه لمجلس النواب

عن دائرة الخانكة.. محمد أبو تريكة يعلن ترشحه لمجلس النواب
عن دائرة الخانكة.. محمد أبو تريكة يعلن ترشحه لمجلس النواب
الثلاثاء، 22-09-2020 02:23 م عبد القادر وحيد
أعلن المحامي محمد أبو تريكة، نجل القيادي الوفدي شحتة أبو تريكة، ونجل ابن عم نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة ، خوضه انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر المقبل عن دائرة "الخانكة، الخصوص، العبور" في محافظة القليوبية.
وتقدم أبو تريكة بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب في محكمة بنها الابتدائية كمرشح مستقل وحصل على رمز الغزال.
وعن سبب ترشحه، قال أبو تريكة في تصريحات صحفية   إن ترشحه لانتخابات مجلس النواب يعد بالنسبة له تجربة صعبة في العمل السياسي من منطلق ممارسة حقه الدستوري.
وأعرب عن أمله في الفوز في العملية الانتخابية لتبني صوت الشباب تحت قبة البرلمان.

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