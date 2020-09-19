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عمرو أديب: حدثت مظاهرة في السويس أمس .. مبقاش ينفع تخبي حاجة

عمرو أديب
عمرو أديب: حدثت مظاهرة في السويس أمس .. مبقاش ينفع تخبي حاجة
السبت، 19-09-2020 08:35 ص أحمد عادل شعبان
علق الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - على ما بثته قنوات الإخوان على حدوث مظاهرات في مدينة السويس.

وقال أديب في برنامجه: زي الأيام دي السنة اللي فاتت كانت بتحصل نفس الأحداث، ظهور حد ينادي بالنزول، هي هي الأحداث، ووقتها كنت معاكم، وقلت لكم لما يحصل أي حاجة أنا هقول لكم، وأي خبر هيحصل هتشوفوه وهقول لكم عليه، لو نزل 5 أفراد أو 5 آلاف في الشارع هوريهولكم.

وأردف: حصل بعد صلاة الجمعة في أحد الأماكن في السويس، طلع ناس وقفوا وعملوا تجمع، أو المسيرة زي ما بيقولوا، وعملوا هاشتاج ونفخوه، شوفوا واحكموا.

وتابع: وقفوا 5 دقايق أو يمكن أقل، قالوا شتيمتين تلاتة وقفلوا الفيديو وراحوا ماشيين، هو دة اللي اتعمل النهاردة، زي السنة اللي فاتت مش هخبي حاجة، الدنيا مبقاش فيها تخبية أو ينفع تخبي فيها حاجة، لو أنتم شايفين إنه شيء ضخم.

واستدرك: اللي مطلوب النهاردة وبكرة وبعده، أنهم ما يروحوش أماكن مفتوحة، ولكن حتة من زاوية فيها 10 أو 12، ويهتفوا هتافين على أمل حاجة واحدة، أنه يكون شرارة، بس طبعا دي منفعتش شرارة دي ولا عود كبريت.
 

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