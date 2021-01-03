الأحد، 03-01-2021
12:23 م
إيمان هاني
استنكر
الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، مشاهد تجمع المصريين أمام كوبري استانلي
في ليلة رأس السنة
رغم التحذيرات من التجمعات بسبب ارتفاع أعداد الإصابات اليومية لفيروس
كورونا.
وقال
"جمعة" في لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"
المذاع على فضائية "سي بي سي" ،: "هذه المشاهد سيؤدي بنا إلى مصائب".
وأضاف
،:"ترك الأسباب مصيبة من مصائب الثقافة العامة التي أخرت المسلمين كثيرا، كورونا
ليست وهم وهي حقيقة واقعية، وكل من يمرض سيكون ذنبه في رقبة هؤلاء المذدحمون".
وتابع
موجهًا تساؤلًا إلى المزدحمين: "هل نتم قادرون أن تقفوا أمام الله وتكونوا مسئولون
عن إصابة أي حالة، وما حدث قريب من القتل الحسي".