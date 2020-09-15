علينا الاستعداد للأسوأ.. الوزراء يصدم المواطنين بشأن كورونا

الثلاثاء، 15-09-2020
10:44 ص
إيمان هاني
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء
، أن كافة
الوزارات التزمت بقرارات مجلس الوزراء
الخاصة بأزمة كورونا
، رغم تضرر بعض الوزارات
من التوسع في الإجازات الخاصة بالموظفين خلال الفترة الماضية.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة
كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، بأنه يأمل في عدم حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا
في مصر، معقبًا: "كورونا
عودتنا أنها صعبة التوقع، ولكي ننجح في مواجهة هذا الفيروس
علينا أن نستعد للأسوأ"
وتابع :"العالم الآن يواجه الموجة الثانية للفيروس بشكل
وأداء مختلف عن الموجة الاولى، وهذا بسبب اكتساب الكثير من الخبرات في التعامل مع هذا
الفيروس خلال الـ 6 شهور الماضية".