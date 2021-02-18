على رأسهم القاهرة.. تحذير عاجل لسكان هذه المناطق

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الخميس، 18-02-2021 10:06 ص إيمان هاني


قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية  ، إن محافظة الاسكندرية شهدت أمس تساقط البرد، بينما وسط سيناء وكاترين شهدت تساقط للثلوج وسجلت درجة حرارة تحت الصفر، لافتة إلى أن درجات الحرارة اليوم الخميس ستبدأ فى التحسن، والارتفاع تدريجيًا.


وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الشمس سطعت والسماء صافية ودرجة الحرارة ستكون 15 درجة بارتفاع 3 درجات عن أمس، مشيرة إلى أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات: "كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية - المنوفية"، وأمطار متوسطة على مناطق من "الإسكندرية – رشيد – بلطيم – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح"، مع فرصة لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

وتابعت أن نشاط الرياح سيكون خفيف مقارنة عن أمس، ولن تكون مصاحبة للاتربة، منوهة بان ن حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

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