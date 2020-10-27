عكاشة: تصريحات ماكرون معقدة ويجب التعامل معها ببرود

الثلاثاء، 27-10-2020
12:23 م
إيمان هاني
أكد العميد خالد
عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه لا يوجد أحد يقبل الإساءة
إلى النبي محمد او أي نبي، لكن قضية تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
معقدة،
ويجب أن تتعامل معها الشعوب العربية والإسلامية بدرجة من برود الأعصاب، للوصول إلى
الحقيقة وتفكيك التعقيد الذي يحيط بها.
وأضاف "عكاشة"،
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي
، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"،
عبر شاشة "أون
"، قائلا : "كنا من الممكن أن نتعامل مع القضية وفقًا
لمبادئ القانون الفرنسي والجمهورية الفرنسية التي تؤمن بها ".
وتابع: "ماكرون
على وجه التحديد هو من مارس الموقف الأقوى ضد تركيا في العديد من الملفات، ولذلك لديّ
ملحوظة أنني لا أستبعد على الإطلاق أن تثبت التحقيقات الفرنسية أن الجانب التركي، هو
من الممكن أن يكون وراء حادث قطع رأس المدرس".
وأشار، إلى أنه
يجب الاتجاه إلى الضغط المعنوي على فرنسا والضغط بالقانون داخل فرنسا وفرض شكل من أشكال
الملاحقات القانونية لكل من يمارس شكلًا من أشكال الإساءة إلى الأنبياء في فرنسا، مستطردًا:
"القانون يحترم في فرنسا ويمكن أن ننال حقوقنا به، لكن لا داعي إلى الانصياع أو
الانسياق وراء هذه الحملة المسمومة والمشوهة والمزورة ".