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عشماوي: دخلت موسوعة جينيس كأكبر منفذ أحكام في العالم

حسين عشماوي
حسين عشماوي
 
الثلاثاء، 24-11-2020 10:17 ص إيمان هاني
أكد حسين عشماوي، أشهر منفذ أحكام الإعدام، أن لقب عشماوى تم إطلاقه على المنفذين للإعدام منذ عام ١٩٢٢ حتى أصبحت صفة لتلك المهنة، معقبا "كل الناس بتترعب من اللقب ده، وبحاول اتعامل معاهم".
و أضاف عشماوي خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي" أنه نفذ ١٠٧٠ حالة إعدام ما جعله يدخل موسوعة جينيس منفذا لأكبر عدد حالات إعدام منذ التسعينيات وحتى خروجه على المعاش عام ٢٠١١.
وأشار إلى أنه أعدم الكثير من المشاهير منهم الجاسوسة التى كانت السبب فى مجزرة مدرسة بحر البقر هبة سليم، وأخذها خالها ليدفنها فى مدافن العائلة.
وأشار إلى أن أشهر القضايا التى أعدمت فيها السيدات هو بسبب قتل الزوج، موضحا أن أشهر قضية هى سمحية التى تم تأليف منها عدة أفلام منها فيلم "المرأة والساطور" للفنانة نبيلة عبيد.
وأوضح  أن رهبة الموت لا يمكن أن يشعر بها أحد إلا من سينفذ فيه الموت لذا جعل الله الروح أغلى الأشياء، مؤكدا أن مهنته يتم إلغاء فيها كل المشاعر والأحاسيس.
 

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