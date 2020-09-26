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عبد الله النجار عن وجدي غنيم : بشوف الشيطان في وجهه

الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية
عبد الله النجار
السبت، 26-09-2020 10:13 ص إيمان هاني
هاجم عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، القيادي الإخواني وجدي غنيم، قائلا: "وجدي غنيم الشيطان في وجهه".

وأضاف "النجار" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء القاهرة" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، قائلا: "إن الابتعاد عن مشاهدة قنوات الإخوان واجب شرعًا، معقبا: "من يتبع ويصدق كلام الإخوان في قلوبهم مرض".
وتابع: "هذه الجماعة ما هي إلا مجموعة من المنافقين يكذبوا ويتنفسون كذبا لم يعد لديهم إلا الكذب ويجب ان يعلم الناس انهم كذبة، فهم ضلالية كذابين من أحط أنواع المجرمين، لأنهم بيشتموا بلادهم بفلوس زي الندابة إلا بتأخذ فلوس علشان تولول وتصوت على الميت".
 

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