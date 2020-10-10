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عايش في إيجار .. حقائق صادمة عن حياة اليوتيوبر أحمد حسن

اليوتيوبر أحمد حسن
اليوتيوبر أحمد حسن
 
السبت، 10-10-2020 01:05 م إيمان هاني


أكد اليوتيوبر أحمد حسن، أن قيمة الأرباح التي يتردد أنهم يحققوها من قناة اليوتيوب الخاصة بهم ليست حقيقية، معلقا: "ده اجتهاد، ومفيش الكلام ده".

وأضاف "حسن"، خلال حواره لفضائية "إم بي سي مصر"، قائلا :" حتى الان ليس لديه منزل تمليك، مضيفا: "أنا وزينب عايشين في إيجار"، وكذلك والدته تعيش في شقة إيجار، لافتا إلى أنهم يتمنون أن يكون لديهم مبلغ كافي لشراء سكن تمليك".

وأشار إلي أنهم كانوا يتمنون أن يلتحقوا بالتمثيل، وعندما لم يجدوا فرصة اتجهوا إلى "السوشيال ميديا" وهو مجال قريب من التمثيل، متابعا: "مش نادمنين أننا دخلنا في هذا المجال".

 

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