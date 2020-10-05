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عاجل وسار من وزيرة التضامن لأبناء أسر تكافل وكرامة

وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج
وزيرة التضامن
 
الإثنين، 05-10-2020 11:06 ص إيمان هاني
أكدت الدكتورة نفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، أن الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قامت بإعفاء أبناء أسر برنامج " تكافل وكرامه " من المصروفات الدراسية الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بداية من الابتدائية وحتى الثانوية العامة.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" عبر برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة "أون إي"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن ابناء أسر برنامج تكافل وكرامه، يضم عدد كبير من الأطفال سواء في مرحلة الطفولة المبكرة وغيرها، بما يقدر بنحو 1.8 مليون طفل منهم 1.1 مليون طالب في المدارس الحكومية.
وتابعت:" تم التنسيق مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على إعفاء تلك أبناء الأسر من تلك المصروفات، مشيرة إلى أن تكلفة هذه الإعفاءات تزيد عن 320 مليون جنيه بالنسبة لتكافل وكرامة.


 

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