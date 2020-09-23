عاجل.. قرار جمهوري باستغلال كافة المحاجر والملاحات بجميع المحافظات

الأربعاء، 23-09-2020
12:56 م
عبد القادر وحيد
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي
، قرارا جمهوريا، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم "36 مكرر
ج"، بإصدار القانون رقم 193 لسنة
2020، بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر
والملاحات
في شأن استغلال المحاجر
والملاحات
التي تقع في دائرة اختصاص كل المحافظات
وهيئة المجتمعات العمرانية.
وتضمن القرار الجمهوري، الذي نشرته الجريدة الرسمية أن تكون
فترة الاستغلال الممنوحة للشركة لتلك المحاجر
والملاحات
30 عاماً، وفق الاتفاق الموقع
بين الجهات الأربعة.
يذكر أن مجلس النواب
أقرّ القانون في جلسة سابقة له، على أن تكون القواعد والإجراءات الواردة بالاتفاقية
"قوة القانون"، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.