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"طب طنطا" يكشف تفاصيل إعادة زرع كف يد مبتورة

ططططططططططط
صورة من الفيديو
 
الأحد، 04-10-2020 10:21 ص إيمان هاني

كشف الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية طب طنطا، تفاصيل نجاح عملية إعادة زراعة كف يد شاب بترها، قائلًا:"هناك شاب يعملون في مصنع ورق، قطعت يده بسكينة، والمشكلة أن السكينة كانت ساخنة، ما أدى إل حرق في الأوعية الدموية"
وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على فضائية "الأولى"، بأن الشاب دخل العملية في ظرف ساعة بعد قطع يده، مشيرًا إلى أن وجود الثلج حول اليد المقطوعة لفترة طويلة أدى للحفاظ على الأنسجة بصورة كبيرة،
وتابع:" عملية زراعة اليد كانت دقيقة للغاية، مشيرًا إلى أن المريض ما زال محجوزًا في المستشفى، وبإذن الله سيكون المريض قادر على تحريك أصابع يده بصورة جيدة بعد انتهاء فترة العلاج الطبيعي، مشيرًا إلى نجاح زراعة اليد قد تنجح بعد قطع اليد بـ 12 ساعة إذا كانت محفوظة بشكل جيد، أما الكتف فنجاح العملية مرتبط بإجرائها بعد القطع بساعتين لا أكثر، مشيرًا إلى أن عملية زراعة اليد استمرت لأكثر من 12 ساعة.

 

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