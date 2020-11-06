طبيب: لا توجد علاقة بين فيروس كورونا وفصل الشتاء

الجمعة، 06-11-2020
01:14 م
إيمان هاني
قدم الدكتور عماد الدين فهمي
، استشاري التغذية
العلاجية ومكافحة العدوى، العديد من النصائح الهامة لرفع المناعة، وتقليل مخاطر الإصابة
بفيروس كورونا
المستجد كوفيد 19.
وطالب "فهمي" خلال مداخلته هاتفية
مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث
اليوم"، المواطنين بضرورة النوم الجيد وتناول الطعام الدهني والتعرض للشمس، لافتَا
إلى أن فيروس كورونا
ضعيف جدا وقليل الشراسة.
وأشار إلى أن فيتامين "د" هو
المحارب الأول لهذا الوباء، مع ضرورة تناول كميات كبيرة من المياه، مؤكد أنه لا توجد
علاقة بين فيروس كورونا
وفصل الشتاء، مضيفًا أن ع استخدام سياسة استخدام مناعة القطيع
لافتا أنها تٌعد مشكلة أخلاقية.