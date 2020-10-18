طارق شوقي : إطلاق قناة تعليمية للإبتدائية والثانوية 15 نوفمبر

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الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
وزير التعليم طارق شوقي
 
الأحد، 18-10-2020 11:08 م المصريون ـ متابعات
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، انتظام العام الدراسي بشكل طبيعي وفقا للإجراءات المعلنة قائلا: «سنة دراسية عادية إن شاء الله».
وأشاد شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد بتعاون وزارات الداخلية والتنمية المحلية والصحة مع وزارة التعليم لإتمام العام الدراسي، مردفا «العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي، وسنغير الخطة حال حدوث أي طوارئ».
وحول واقعة إقالة محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة بسبب عدم تطبيق الإجراءات قال «نجري تحقيقا في الواقعة»، لافتاً إلى أن «عدد الشكاوى التي تلقيناها منذ أمس قليلة جدا، وتخفيض عدد الطلاب يجعل العام الدراسي طبيعي جدا»، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق قناة تعليمية خاصة بالمرحلة الابتدائية من أولى حتى الصف الثالث 15 نوفمبر فضلا عن إطلاق قناة تعليمية للتعليم الفني في اليوم ذاته.
وأكد أن قرارات الغلق مرتبطة إلى اللجنة المعنية بإدارة أزمة فيروس كورونا قائلا: «حال حدوث أزمة وإغلاق لا قدر الله، سنتمكن من إتمام الدراسة عبر المنصات».
وحول أزمة الدبلومة الأمريكية قال «فعلنا كل ما نستطيع، وتطوعنا لحل الأزمة عبر إجراء امتحان مصري في 3 أسابيع، والكرة الآن في ملعب التنسيق».


 

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