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ضحك عليهم بورقة .. سر ينشر لأول مرة عن السادات

الرئيس الراحل أنور السادات
أنور السادات
 
الخميس، 12-11-2020 10:41 ص إيمان هاني

قال اللواء أحمد كمال المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن مصر تحتفل سنويًا بنصر أكتوبر مرتين منذ 74 عامًا، إحداها في السادس من أكتوبر، والأخرى في العاشر من رمضان، معقبا:" يوم السادس من أكتوبر كان أسوأ الأيام على الإسرائيليين".
وأضاف "المنصوري", خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة ، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية صدى البلد، قائلا:" الرئيس محمد أنور السادات اختار يوم السادس من أكتوبر للحرب، لأنه يوم الغفران لدى اليهود الذي يعتبر عيد مقدس لتتوقف فيه الأنشطة بصورة كبيرة".
وتساءل عن عدم احتفال إسرائيل بحرب أكتوبر طالما يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل انتصرت في حرب أكتوبر، قائلاً:" لماذا لا تحتفل إسرائيل بحرب أكتوبر لو انتصرت"؟ ، معقبًا: "السادات أعطى لإسرائيل حتة ورقة وحصلنا على كامل أرضنا بعض حرب أكتوبر، مردفا :"ضحك عليهم".

 

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