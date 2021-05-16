ضاحي خلفان يثير الغضب: على العرب القضاء على حماس

الأحد، 16-05-2021
12:27 م
أحدثت تغريدات نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان
، موجة من
الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالب فيها الدول العربية بالقضاء
على حركة حماس
، وهو ما رد عليه البعض بالاستنكار والسخرية، بأنه عليه المطالبة
بالتوحد للقضاء على المحتل وليس صاحب الأرض.
وكتب “خلفان” في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “والله
إن إسرائيل
تريد حماس
لتدفع عنها تهم العالم الموجهة إليها بالعنصرية من خلال شوية
مقذوفات لا تهش ولا تنش”.
وأضاف: أن “إسرائيل
هي التي زرعت حماس
في قلب منظمة التحرير،
لتجعلها المشكلة لحل القضية الفلسطين
ية”، معتبرًا أنه “إذا قضت إسرائيل
على حماس
فقد
قضت على نفسها”.