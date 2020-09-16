صفاء الهاشم بعد إصابتها بكورونا: حسبي الله في اللي نقلي العدوى

الأربعاء، 16-09-2020
11:20 ص
عبد القادر وحيد
عقب
إصابتها بفيروس كورونا
المستجد، أعربت النائبة الكويتية صفاء الهاشم
، عن غضبها الشديد
من استهتار بعض النواب، المخالطين لمصابين فيروس كورونا
، وحضروا جلسة البرلمان الماضية، ما تسبب في نقل العدوى إليها،
بحسب قولها.
وأضافت
الهاشم
: " كنت حريصة على لبس الكمامة والتباعد لمسافات، وغضبي ينبع من قلة الاهتمام
لدى الآخرين من النواب ممن خالط، ويعلم أنه حامل للفيروس وحضر الجلسة
، حسبي الله ونعم
الوكيل ".
وكانت
الهاشم
، قد أعلنت الاثنين الماضي، أن نتيجة فحص كورونا
الذي أجرته جاءت إيجابية.
يذكر أن رئيس مجلس الأمة الكويتي ، مرزوق الغانم
، كان قد أعلن قبل يومين إلغاء جلسة المجلس لإصابة أحد النواب بفيروس " كورونا
"
والتي كان من المقرر عقدها أمس الثلاثاء ، وذلك بناء علي قرار من وزارة الصحة .
وأخلى
رئيس مجلس الأمة الكويتي " مجلس النواب" قاعة الاجتماعات للنظر في الحالة
المالية للدولة في جلسة سرية بناء علي طلب الحكومة.