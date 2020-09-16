الأربعاء 16 سبتمبر 2020
توقيت مصر 11:47 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادا لـ "المقاصة"

«السيسي»: التشكيك من جانب قوى الشر هدفه إسقاط وطن

صفاء الهاشم بعد إصابتها بكورونا: حسبي الله في اللي نقلي العدوى

«جونياس» يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

دولة عربية تتصدر قائمة الممتلكين للعقارات في تركيا

هزّت العراق.. ذبح الناشطة " شيلان دارا" ووالديها داخل منزلهم

تركي الحمد: ترامب أصبح زيوس كبير آلهة الغريق

شاهد.. حريق هائل في مرفأ أنوكنا الإيطالي

«ميدو»: تركي آل الشيخ كان يريد شراء الترسانة

"السيسي" يفتتح عددًا من الجامعات بالإسكندرية

صفاء الهاشم بعد إصابتها بكورونا: حسبي الله في اللي نقلي العدوى

صفاء الهاشم
الهاشم بعد إصابتها بكورونا: حسبي الله في اللي نقلي العدوى
الأربعاء، 16-09-2020 11:20 ص عبد القادر وحيد
عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أعربت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، عن غضبها الشديد من استهتار بعض النواب، المخالطين لمصابين فيروس كورونا، وحضروا جلسة  البرلمان الماضية، ما تسبب في نقل العدوى إليها، بحسب قولها.
وأضافت الهاشم: " كنت حريصة على لبس الكمامة والتباعد لمسافات، وغضبي ينبع من قلة الاهتمام لدى الآخرين من النواب ممن خالط، ويعلم أنه حامل للفيروس وحضر الجلسة، حسبي الله ونعم الوكيل ".
وكانت الهاشم، قد أعلنت الاثنين الماضي، أن نتيجة فحص كورونا الذي أجرته جاءت إيجابية.
يذكر أن رئيس مجلس الأمة الكويتي ، مرزوق الغانم ، كان قد أعلن قبل يومين إلغاء جلسة المجلس لإصابة أحد النواب بفيروس " كورونا" والتي كان من المقرر عقدها أمس الثلاثاء ، وذلك بناء علي قرار من وزارة الصحة .
وأخلى رئيس مجلس الأمة الكويتي " مجلس النواب" قاعة الاجتماعات للنظر في الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بناء علي طلب الحكومة.

إقرأ ايضا

202009161119221922

«السيسي»: التشكيك من جانب قوى الشر هدفه إسقاط وطن

هزّت العراق.. ذبح ناشطة ووالديها داخل منزلهم

هزّت العراق.. ذبح الناشطة " شيلان دارا" ووالديها داخل منزلهم

تركي الحمد: ترامب أصبح زيوس كبير آلهة الغريق

تركي الحمد: ترامب أصبح زيوس كبير آلهة الإغريق

أخبار متعلقة

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: مصر تسير بخطى ثابتة في مواجهة كورونا

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

خبر سار من وزيرة الصحة بشأن كورونا

وزير التربثية والتعليم

وزير التعليم: كل مدرسة ليها جدول بنسبة الحضور للدراسة

وزير التربية والتعليم

«التعليم» تحسم الجدل حول تخفيض المناهج بسبب «كورونا»

معتز الدمرداش

بعد غياب 3 سنوات.. الدمرداش يعلن عودته للمحور

تفشي كورونا في مدرسة للضباط بإسرائيل ووضع العشرات في العزل

تفشي كورونا في مدرسة للضباط بإسرائيل ووضع العشرات في العزل