الإثنين 15 مارس 2021
توقيت مصر 21:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. مباراة ليفربول وولفرهامبتون في البريميرليج

نتائج كارثية للقاح أسترازينيكا.. ودول أوروبية تعلق استخدامه

أوباما ينتج برنامجًا إسلاميًا في رمضان .. "تفاصيل"

مفتي الأردن: لا يصح الجمع بين المغرب والعشاء أثناء الحظر

ليست كلها شرًا.. "كورونا" تمنع مرضًا خطيرًا من الفتك بالإنسان

الدولار ينتفض أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

السعودية تودع أقدم مؤذنيها.. عمره 118 سنة

أمير سعودي يُحرج ضاحي خلفان برده على تغريدته الغريبة عن مكة

الكويت.. هتك عرض خادمة على يد كفيلة بطريقة بشعة

3 أمور عاجلة.. رسالة جديدة من الملك سلمان إلى أمير الكويت

ADS
 

صدمة لـ مرتضى منصور .. القضاء يصدر قرارًا جديدًا

download
مرتضى منصور
 
الإثنين، 15-03-2021 01:43 م

تلقى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق مرتضي منصور، صدمة جديدة، اليوم الإثنين، بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا ، برفض الطعن المقام منه على الحكم الصادر برفض طعنه على قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك من محكمة القضاء الإدارى.
واختصم الطعن رقم 28005 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.
وكانت قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في وقت سابق - برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة، في الدعويين رقمي 13034، 14749لسنــــــــة 75ق المقامتين من هاني محمد سعيد زاده، ورئس الزمالك المعزول وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بقبول الدعويين شكلا ً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
 

إقرأ ايضا

647847_o

3 أمور عاجلة.. رسالة جديدة من الملك سلمان إلى أمير الكويت

ارشيفية

"الصحة" تسجل 348 إصابة بـ" كورونا" في السعودية

السفير البريطاني في المملكة العربية السعودية

سفير بريطانيا في الرياض يشارك في حملة " معا من أجل كوكبنا "