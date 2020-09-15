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صدمة لعشاقها من المسلمين.. " نوتيلا" تعتذر وتوضح السبب

نوتيلا
نوتيلا
الثلاثاء، 15-09-2020 09:38 ص عبد القادر وحيد
بعدما ذكرت الشركة أن منتجاتها ليست حلالا، تسببت شركة الشوكولاتة الشهيرة نوتيلا،  في صدمة لعشاقها من المسلمين.
وكان أحد رواد تويتر قد وجّه سؤالا على  الحساب الرسمي لشركة نوتيلا، قائلًا: " هل منتجاتك حلال؟ "، ليرد قائلا: " لا.. ليست حلال ".
وعقب الرد سادت حالة من الحيرة والجدل بين متابعي حساب الشركة في الدول العربية والإسلامية، وسط مطالبات من البعض بضرورة مقاطعة منتجات الشركة، بسبب ما جاء في ردها على أحد متابعيها.
وقد توقع البعض أن تكون المنتجات الموجودة في الدول الإسلامية حلال، إذ أن الحساب الذي رد يتبع شركة نوتيلا الموجودة في الولايات المتحدة وليست الشركة الأم في إيطاليا.
من جانبها أكدت نوتيلا في تغريدة جديدة أن كل منتجات نوتيلا التي تباع في جميع أنحاء العالم مناسبة للاستهلاك الحلال.
وأضافت أن الشركة أن أكثر من 90٪ من المصانع التي تنتج نوتيلا حاصلة على شهادة حلال من قبل طرف ثالث.
 وأوضحت الشركة أنها بصدد التصديق على باقي المصانع،  وختمت باعتذار عن الخطأ الذي ورد في تغريدتها السابقة التي أثارت الجدل بين عشاقها.

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