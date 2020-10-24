السبت 24 أكتوبر 2020
توقيت مصر 12:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مواجهة ودية.. خبر غير سار من اتحاد الكرة بشأن معسكر المنتخب القادم

الكويت.. مشاجرة بالسواطير ودهس بالسيارات (فيديو)

" الكلب الأخضر" يثير ضجة في إيطاليا

الصحة العالمية تحذر : الشهور القادمة صعبة وبعض الدول علي طريق خطر

كوريا الشمالية تحذر من الغبار الأصفر القادم من الصين

«مسجد الجن».. لماذا سُمي أغرب مسجد في مكة بهذا الاسم؟

نشر رسوم مسيئة للرسول.. وموقف فرنسا صادم

اكتشاف سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا

وفاة محافظ كفر الشيخ الأسبق نبيل حلاوة

دراسة: كورونا تسبب في زيادة عدد "السناجل" في العالم

ADS
 

صادم.. موسى: ألف سيدة معرضة للسجن

الإعلامي محمد موسي
محمد موسي
 
السبت، 24-10-2020 10:31 ص إيمان هاني


أكد الإعلامي محمد موسى، أن بعض الجمعيات الأهلية تسببت في أزمات كبيرة للأسر، بسبب القروض التي تمحنها تلك الجمعيات للسيدات، وهو ما يتسبب في زيادة عدد الغارمات.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة " الحدث اليوم"،على سبيل المثال، منطقة بولاق الدكرور اللي فيها أكتر من 1000 سيدة يتعرضن للحبس بسبب مقاضاة بعض الجمعيات لهن، وده عشان تأخروا في سداد الأقساط أو تعثروا فيها".
وتابع: "الحقيقة موضوع مخزي ومحزن جدا أن الجمعيات الأهلية اللي تأسست لمساعدة الناس والمحتاجين تبقى الشبح اللي بيطارد الفقراء والمساكين".
 

إقرأ ايضا

كبار السن فى الانتخابات

محافظ الأقصر: الإقبال على التصويت في الانتخابات غير مسبوق

هاني شاكر وفلوكس

وفاء الكيلاني تبكي هاني شاكر علي الهواء

كفر الشيخ

وفاة محافظ كفر الشيخ الأسبق نبيل حلاوة

أخبار متعلقة

سد النهضة

لأول مرة.. تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

العالم المصري فاروق الباز

لأول مرة.. الباز يكشف سر إطلاق اسمه على كويكب فضائي

خيانة زوجية

أزهري: الخيانة مرض سرطاني

الشيخ سيد زايد، أحد علماء الأزهر الشريف

أزهري يحرج إعلامي : مفيش حاجة اسمها كدا

الإعلامي محمد موسي

محمد موسى لرئيس الوزراء : بناشد فيك روح الأب والإنسان انقذهم