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صادم للغاية.. رد ناري من ماكرون للمسلمين بالعربية

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
 
الأحد، 25-10-2020 08:15 م المصريون
وجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة نارية إلي جميع المسلمين ونشر  تغريدة باللغة العربية على صفحته الرسمية على تويتر وذلك تزامنا مع الأزمة التي أثيرت إثر نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد.
وقال ماكرون في تغريدة: "لا شيئ يجعلنا نتراجع، أبداً نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، لا نقبل أبدا خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني، سنقف دوما إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية"
وكان ماكرون تعهد بتشديد حملته على ما وصفه بـ"الإسلام الراديكالي"، إثر مقتل أستاذ التاريخ صامويل باتي الذي نشر رسوما عن النبي محمد على يد متطرف.
 

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