صادم.. تحذير برلماني من حرب أهلية في إثيوبيا

الأحد، 08-11-2020
05:50 م
الطيب حسين
حذر النائب طارق رضوان
، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، من اندلاع حرب أهلية في إثيوبيا
جراء الأحداث الأخيرة.
وقال "رضوان" في بيان إن سلسلة الإقالات التي قام بها رئيس الوزراء آبي أحمد قد تدفع إلى اندلاع حرب أهلية.
وأوضح: "سلسلة من الاقالات قام بها ابي احمد لقائد الجيش ورئيس المخابرات ووزير الشؤون الخارجية، في حين واصل الجيش هجوما بدأ قبل خمسة أيام على إقليم تيغراي بتوجيه ضربات جوية جديدة. الامر الذي قد يؤدي الي تغيرات في الوضع والتركيبة السياسية في اثيوبيا دافعا البلاد نحو حرب أهلية."