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صادم.. تحذير برلماني من حرب أهلية في إثيوبيا

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صادم.. تحذير برلماني من حرب أهلية في إثيوبيا
 
الأحد، 08-11-2020 05:50 م الطيب حسين
حذر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، من اندلاع حرب أهلية في إثيوبيا جراء الأحداث الأخيرة.

وقال "رضوان" في بيان إن سلسلة الإقالات التي قام بها رئيس الوزراء آبي أحمد قد تدفع إلى اندلاع حرب أهلية. 


وأوضح: "سلسلة من الاقالات قام بها ابي احمد لقائد الجيش ورئيس المخابرات ووزير الشؤون الخارجية، في حين واصل الجيش هجوما بدأ قبل خمسة أيام على إقليم تيغراي بتوجيه ضربات جوية جديدة. الامر الذي قد يؤدي الي تغيرات في الوضع والتركيبة السياسية في اثيوبيا دافعا البلاد نحو حرب أهلية."

 

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