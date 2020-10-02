صاحب مخبز استبدل طن دقيق مدعم بالتراب ..شاهد التفاصيل

الجمعة، 02-10-2020
10:45 م
إيمان هاني
روي
محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين
بالإسكندرية، تفاصيل ضبط صاحب مخبز استبدل طن دقيق
مدعم بالتراب ، قائلا :"إن هناك معلومات وردت إليه بان هناك بعض المخابز تقوم
ببيع حصص الدقيق، وبناء على ذلك تم تشكيل حملة لتفتيش المخابز للتأكد من وجود حصص الدقيق
في المخابز، وأثناء التفتيش على أحد المخابز، وجدنا شكائر الدقيق مليئة بكنسة المخابز".
وأضاف
"سعدالله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع
على الفضائية "الأولى
"، مع الإعلامي وائل الإبراشي
، قائلا :" ظاهريًا
كان المخبز متواجد به الحصة كاملة، ولكنه بعد التفتيش وجدنا الشكائر مليئة بكنسة المخابز
وبواقي الخبز، فتم تحرير محضر بسبب التصرف بربع طن دقيق مدعم، وبيعه في السوق السوداء".
وتابع
:" صاحب المخبز في هذه الحالة سيدفع ثمن الدقيق مضاعف، بجانب غلق المخبز لمدة
3 شهور، وهذه العقوبات ستكون رادعة، لعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى" .