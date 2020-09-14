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صاحبة فيديو تموين "الدلنجات" تكشف مفاجأة عن الواقعة

وزير التموين
وزير التموين
الإثنين، 14-09-2020 11:32 ص إيمان هاني

روت سهير محمد، صاحبة واقعة مكتب تموين الدلنجات، تفاصيل المشادة التي حدثت بينها وبين موظفي مكتب تموين بندر الدلنجات، بسبب عدم إنهائهم أوراقا خاصة ببطاقة التموين.
وقالت  "سهير" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، ، عبر فضائية الأولى المصرية، إنها ذهبت لاستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين الخاصة بها، معقبة: "أول مرة قابلت الموظف وقالي تعالي بكرة، لأن المدير مش موجود، وعندما ذهبت في اليوم التالي، قابلت اتنين موظفين وقالوا لي إنه لا توجد خطابات"، متسائلة: "لما مفيش جوابات ليه بيقولي تعالي".
وتابعت:"  المشادة وقعت بيني وبين مدير المكتب بسبب رده بعدم إصدار خطاب، وعندما قمت بتصوير الواقعة قاموا بطردي".
ووجهت رسالة إلى موظفي مكتب التموين، قائلة: " حضرتك كمواطن ورايح لمصلحة تانية وكان رد فعلهم معاك كده، تصرفك هيكون ايه؟".
وأردفت: "لما صورت وشيرت، وجت تعليمات من الوزارة، الورقة اتعملت في ربع ساعة رغم أنهم أكدوا لها أن الأوراق الخاصة بالبطاقة المفقودة ستنتهي في أسبوعين".

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