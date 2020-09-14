الإثنين، 14-09-2020
11:32 ص
إيمان هاني
روت
سهير محمد، صاحبة واقعة مكتب تموين الدلنجات
، تفاصيل المشادة التي حدثت بينها وبين
موظفي مكتب تموين بندر الدلنجات
، بسبب عدم إنهائهم أوراقا خاصة ببطاقة التموين
.
وقالت "سهير" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج
"التاسعة"، ، عبر فضائية الأولى
المصرية، إنها ذهبت لاستخراج بدل فاقد لبطاقة
التموين
الخاصة بها، معقبة: "أول مرة قابلت الموظف وقالي تعالي بكرة، لأن المدير
مش موجود، وعندما ذهبت في اليوم التالي، قابلت اتنين موظفين وقالوا لي إنه لا توجد
خطابات"، متسائلة: "لما مفيش جوابات ليه بيقولي تعالي".
وتابعت:" المشادة وقعت بيني وبين مدير المكتب بسبب رده بعدم
إصدار خطاب، وعندما قمت بتصوير الواقعة قاموا بطردي".
ووجهت
رسالة إلى موظفي مكتب التموين
، قائلة: " حضرتك كمواطن ورايح لمصلحة تانية وكان
رد فعلهم معاك كده، تصرفك هيكون ايه؟".
وأردفت:
"لما صورت وشيرت، وجت تعليمات من الوزارة، الورقة اتعملت في ربع ساعة رغم أنهم
أكدوا لها أن الأوراق الخاصة بالبطاقة المفقودة ستنتهي في أسبوعين".