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صابرين لـ"أديب" : " أنا بكلمك من تحت السرير "

صابرين
صابرين
 
السبت، 28-11-2020 12:36 م إيمان هاني

داعبت الفنانة صابرين، الإعلامي عمرو أديب بسبب فوز النادي الأهلي في مباراة نهائي إفريقيا، متحدثة بصوت منخفض: "أيوة يا عمرو أنا بكلمك من تحت السرير عشان جوزي زملكاوي"، ليرد "أديب": "والنبي لأقوله".

وأضافت "صابرين"، خلال اتصال هاتفي يبرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، ضاحكة: "أنا عارفة إني هطلق بعد المكالمة دي.. إنت وجوزي بتقولوا نفس الكلام".

ومن ناحيته، قال "أديب"، مخاطبا الفنانة صابرين: "الأهلي ولا جوزك"، لترد "صابرين" ضاحكة: "الأهلي طبعا".

وتوج الأهلي بطلا لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه وذلك بعدما حقق الفوز على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في نهائ البطولة.


 

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